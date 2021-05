Eden glavnih razlogov, da ona zavrne seks

Raziskava univerze Michigan o spanju in spolnih aktivnostih žensk je pokazala, da slab ali prekratek spanec še kako vpliva na libido pripadnic nežnejšega spola. In to ne v pozitivnem smislu.



Eden od razlogov za slab spanec je deljenje postelje s partnerjem. Zlasti je to očitno, kadar on smrči. Pomanjkanje spanja, ki je posledica tega, povzroča čustveno oddaljevanje partnerjev, negativne vibracije znotraj odnosa in slabo vpliva na fizično povezavo ter intimnost. Premalo spanja, slab libido Po številnih raziskavah je prav utrujenost, ki je posledica slabega ali prekratkega spanca, med ženskami eden najpogostejših razlogov za izogibanje seksu. Da ta resnično negativno vpliva na libido, je dokazala prej omenjena študija, ki je na podlagi pričevanj sodelujočih zaključila, da je pri ženskah, ki slabo spijo, naslednji dan libido znatno manjši kot pri damah, ki so deležne dobrega spanca. Škoduje tudi moškim Pomanjkanje spanca pa ne vpliva negativno le na libido žensk. Leta 2011 v časopisu Journal of American Medical Association objavljena študija je dokazala, da je bilo v moških telesih po tem, ko so osem noči zaporedoma spali zgolj pet ur, za deset do 15 odstotkov nižja raven hormona testosterona, to pa je slabo vplivalo na njihov spolni nagon. Preprosta rešitev velike težave Strokovnjaki zato vsem parom, ki bi želeli izboljšati spolno življenje, svetujejo, naj primerno pozornost namenijo spancu in naj bo ta njihova prioriteta. Pa čeprav to pomeni, da zakonca spita v ločenih posteljah, kar pripomore k dobremu nočnemu počitku in s tem k boljšemu ter pogostejšemu seksu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: