Dve ženski lastnosti, ki vedno prepričata moške

Zaljubljenost je lepa. Tedaj so na delu hormoni, ki prebudijo ščemenje v želodcu, a ko odnos zori, v ospredje stopijo lastnosti, ki zagotavljajo dolgotrajnejšo privlačnost in stabilnejši odnos. Katere so tiste, ki krasijo ženske in prepričajo največ moških? Kot navajajo psihologi, igrata ključno vlogo dve značajski črti.

Razumevanje

Težko je najti skupni jezik z osebami, ki nas ne razumejo. Razumevanje je pogoj za čustveno intimnost in podporo.

Razumevanje ni vedno strinjanje, je pa sposobnost postaviti se v kožo sočloveka in dojeti, da smo si ljudje različni. Prav to pa osebe, ki imajo razumevanje, znajo ceniti in spoštovati.

Optimizem

Optimizem je privlačen. Pozitivne osebe nikoli ne obupajo, v vsaki slabi stvari najdejo pozitivne točke in skozi življenje korakajo z nasmehom na obrazu. To ne pomeni, da so vedno le dobre volje, tudi one imajo slab dan ali slabe dneve, a načeloma znajo temne oblake premagovati in pregnati, zato so za nasprotni spol tako zelo privlačne.