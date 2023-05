Dve vprašanji, ki odkrivata, kaj se obeta zvezi

Obstajata dve vprašanji, odgovora na katera odkrivata, kaj se obeta zakonu ali zvezi: sreča ali razhod.

Da z veliko verjetnostjo napovedujeta prihodnost odnosa, pravita Leora Friedberg in Stephen Stern, ekonomista z univerze Virginija, ZDA, ki sta v namen odkriti dinamiko znotraj odnosov, družin in gospodinjstev proučevala 4242 zakonskih parov in jim zastavila vprašaji, šest let kasneje pa sta znova proučila odnose sodelujočih.

Kako zadovoljni ste v zakonu v primerjavi s tem, da bi bili samski?

Možni odgovori so bili: veliko manj, manj, enako, bolj, veliko bolj.

Kako menite, da je na vprašanje odgovoril vaš partner?

»Ideja ljubezni je, da nas osrečuje že zgolj misel, da je partner srečen. Gospodinjska dela nam denimo včasih povzročajo preglavice in niso vir zadovoljstva, a se je z mislijo, da z njim osrečujemo partnerja, lažje spopadati z njimi,« je povedala ekonomistka in dodala, da veliko oseb temu ne pripisuje pravega pomena.

Usodne napačne predpostavke

»Le 40,9 odstotka sodelujočih parov je prav uganilo, kako je na vprašanje odgovoril partner. Pri četrtini sodelujočih so bile razlike res velike.

Pari, ki so priznali, da ne bi bili samski nič manj srečni, kot so v paru, a so napačno predpostavili, kako je na to vprašanje odgovoril partner, so najpogosteje razpadli.

Stopnja ločitev je bila višja tudi med pari, ki so dejali, da bi bili v samski srečnejši, kot so v zakonu, kar je po svoje razumljivo, presenetljivo pa je, kakšen vpliv ima na trajanje zakona pravilno ali napačno dojemanje partnerjeve sreče,« je zaključil Stern.