Dve veliki napaki, ki uničujeta odnose

Vsakemu, ki vstopi v zvezo je v interesu, da bi ta kar najdlje trajala. Na žalost pa se pogosto zgodi, da se ljubezen izpoje in razmerje žalostno propade. Največkrat zato, ker partnerja v njem velikokrat usodno grešita oziroma počneta napaki, ki sta najpogosteje krivi, da ljubezen zaide na napačno pot.

Poglejte, kateri sta in se jima v prihodnosti izognite za vsako ceno. Napačen pogled na odnos V razmerju je seveda treba biti ljubljen, a ljubezen je treba tudi vračati. Dejstvo, ki pa nikoli ne sme zadev zamegliti v tolikšni meri, da bi partnerja na odnos gledala zgolj z vidika dajanja in sprejemanja. Se zgodi, da enkrat en vlaga več, drugič se bolj trudi drugi, seveda odvisno od priložnosti in situacije.

Oponašanje in očitanje tega nikoli ni na mestu. Konec koncev intimni odnos ni poslovno sodelovanje, temveč vzajemen trud, da bi zveza uspela. Prepričanje, da se za ljubezen ni treba truditi Žal so še vedno mnogi prepričani, da je osnovanje zveze končna postaja. Vendar temu ni tako, kajti, razmerje, ne glede na to, kako trdno in močno je, zahteva stalen trud in vlaganje.

Če par zaspi na lovorikah, pa žal hitro neslavno propade.

Zato: za zrelo ljubezen se je treba truditi in jo negovati. Le tako lahko traja, cveti in se razvija.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: