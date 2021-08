Dve minuti za seks

Glavni krivci za kratek odnos so moški, a več kot 90 odstotkov žensk v dveh minutah ne more doživeti vrhunca. FOTO: Tommaso79/Getty Images

Nekateri se radi ljubijo pogosteje, drugi prisegajo na kakovost. FOTO: Santypan/Getty Images

Kolikokrat na teden naj bi seksali? Kako dolgo naj bi seksali? Vprašanji, na kateri odgovor poiščemo kar na spletu. Nekatere nedavne raziskave so pokazale, da spolni odnos v povprečju traja sedem minut, toda dr., ameriški urolog, pravi, da je to pretiravanje. V raziskavi za svojo knjigo Gola resnica: Ultimativno spolno izobraževanje za odrasle je razkril, da kar 43 odstotkov parov ne seksa dlje kot dve minuti! Pri 27 odstotkih odnos povprečno traja od tri do sedem minut, 18 odstotkov jih uživa od sedem do 15 minut, 12 odstotkov sodelujočih v raziskavi pa je povedalo, da ljubljenje traja od 15 minut do nekaj ur.No, sodeč po izsledkih raziskave so razlike med pari velike, nekateri zares seksajo eno uro, a je znatno več tistih s kratkimi strastnimi posteljnimi seansami. Glavni krivci za kratek seks so moški, pravi, več kot 90 odstotkov žensk v dveh minutah ne more doživeti vrhunca, večina jih orgazem doživi v od petih do sedmih minutah, pravi Fisch in dodaja, da bi morali moški, ki ne morejo odložiti orgazma za več kot dve minuti od začetka seksa, pa tudi tisti, ki ga ne doživijo po 40 minutah, obiskati zdravnika, saj je mogoče tovrstne težave ublažiti, zdraviti.Sicer pa pari, stari od 30 do 50 let, povprečno seksajo dvakrat na teden, poročeni in starejši od 50 let pa enkrat na teden ali manjkrat. V začetku zveze, pri kateri koli starosti, pravi Fisch, je seks pogostejši, celo vsak dan zlezeta zaljubljenca med rjuhe, včasih celo večkrat na dan. A sčasoma se pogostost spolnih odnosov zmanjša, poročeni pa seksajo pogosteje kot samski. Fisch pravi, da so nekateri zadovoljni s pogostim seksom, za druge pa je pomembnejša kakovost (pred količino), posledica kratkotrajnega seksa pa je, kot pravi Fisch, vsekakor pomanjkanje želje po še. »V resnici ne gre za to, kolikokrat seksate, ampak za to, ali sta s partnerjem zadovoljna s spolnim življenjem. Kakovost vsakokrat premaga količino, vedno gre za zadovoljstvo, užitek.«