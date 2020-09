Dva povsem jasna znaka, da vas ne ljubi

Srečno ste zaljubljeni. Vsaj tako se prepričujete. Kajti ko razmišljate o tem, kako se vede on, se vam včasih dozdeva, da njegova čustva do vas niso tako močna, kot so tista, ki jih vi namenjate njemu. Zato ne veste, ali vas resnično ljubi ali živite v utvari. Bodite pozorni na to, kako se obnaša do vas. In si, če opazite dva znaka, priznajte, da ste zanj le zabava, ne pa ljubezen njegovega življenja. Skoraj nikoli si za vas ne vzame časa To je dokaj očitno. Ne glede na to, kakšne izgovore vam ponuja tedaj, ko mu predlagate, da bi se podala skupaj na izlet ali vsaj na kratek zmenek, ne glede na to, kako upravičuje dejstvo, da je znova odpovedal druženje z vami, ne oziraje se na to, kako mu želite verjeti, da je res zelo zelo zaposlen ali da ne more na cedilu pustiti matere, sestre ali prijateljev, dejstvo je, da če bi vas res ljubil, bi vedno našel čas, da bi bil ob vaši strani. Pa čeprav le za nekaj uric. Ne zanima ga, kako preživljate dneve Malo bolj skrit znak, pa vendar: se tedaj, ko se končno srečata, vse vrti okoli njega ali vas iskreno vpraša, kako ste preživeli dan, kaj se vam je pripetilo in kako ste se počutili? Če vas ne ali pa vas, ko mu pripovedujete o vsem, kar se vam je zgodilo, sploh ne posluša, vas prekinja in vam skače v besedo s svojimi zgodbicami, je nekaj kot na dlani: ne ljubi vas tako zelo, kot bi si želeli. In čas je, da si to priznate ter poiščite nekoga, ki ga bodo zanimale še tako banalne malenkosti iz vašega vsakdanjika.