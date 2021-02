Dva jasna znaka, da vas ne ljubi

Ne glede na to, kako močno si želite, da bi bile njegove besede, s katerimi vam izpoveduje ljubezen, resnične in da bi prihajale iz srca, včasih žal ni tako. Kajti eno so zveneče besede, drugo pa dejanja, ki o resničnih čustvih povedo veliko več. Katera ne obljubljajo najlepše prihodnosti? Za vas nikoli nima časa Seveda ima svoje obveznosti in ne morete pričakovati, da bo z vami prebil vsak trenutek prostega časa. A če ga za vas nikoli nima, se mu, tudi ko je z vami, nekam mudi, stalno odpoveduje srečanja in pred vas postavlja vse druge osebe, ki so v njegovem življenju, se prenehajte slepiti, da imate zanj pomembno vlogo. Morda vam res zatrjuje, da vas ljubi in da ste zanj ena in edina, a njegovo obnašanje govori ravno nasprotno. Ne zanima ga, kako ste preživeli dan Nikoli vas ne vpraša, kako je bilo na delu, kako je bilo v družbi prijateljic ali na obisku pri starših. Kajti to ga preprosto ne zanima. Kar na žalost pomeni le eno: ne zanimate ga kot oseba. Sicer bi zagotovo hotel izvedeti vse podrobnosti iz vašega življenja in bi svoje zaupal tudi vam.

