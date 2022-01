»Duhovnik je sokrajanom razkril najintimnejše skrivnosti moje najstniške hčerke«

»Hčerki sem predlagala obisk psihologa, a me je jezno zavrnila. Namesto tega je poiskala pomoč duhovnika v naši lokalni cerkvi. Nismo verna družina, zato me je njen obisk pri njem presenetil. No, nič pa nisem imela proti, če ji bo le pomagal, sem si mislila ...«

Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na Onaplus.si.