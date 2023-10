Držanje za roke pove veliko

So pari, ki se ne držijo za roke, nekateri pa prisegajo na takšno izkazovanje nežnosti, pa naj je to staromodno ali ne. Kako se držijo ali prepletejo prste, pa veliko pove o paru in njuni dinamiki.

Rahlo prepleteni prsti

Le rahlo prepleteni prsti kažejo na trden odnos med partnerjema, ki si zelo zaupata in se zelo spoštujeta. Tako dajeta svetu vedeti, da sta si zavezana, a spoštujeta potrebo po svobodi drug drugega.

Tesno prepleteni prsti

Bolj kot za fizično privlačnost gre tu za občutek globoke povezanosti in močne pripadnosti drug drugemu. Takšni pari se trudijo za iskrenost v odnosu, ne skrivajo slabosti ali prednosti, odnos temelji na zaupanju in predanosti.

Dlan v dlani

Gre za morda najbolj priljubljen način držanja za roke, ki kaže, kdo je glavni v odnosu. Prednja roka, ki prekriva drugo dlan, je vodilna in zelo pogosto je to moški, ki tako izraža tudi potrebo po zaščiti partnerice. Ko dominira, ji daje vedeti, da je varna in da bo poskrbel za vse.

Držanje z enim prstom

Tako se pogosto držijo pari, ki niso dolgo skupaj ali pa so celo v spoznavnem obdobju. Držanje za prst spominja na spogledovanje in na lahkotnost, s katerima partnerja jemljeta odnos, nihče od njiju še ni povsem pripravljen na odgovornost.