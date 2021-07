Družino in njega sem dala na prvo mesto, ostala pa brez vsega

Ko sva se z možem poročila, sva se dogovorila, da bo on vozil kariero, jaz pa bom prevzela skrb za otroke. Medtem ko je on hodil v službo, sem tako ostala doma kot gospodinja. Otroci so odraščali, veliko je bilo dela, od kuhanja do pospravljanja od jutra do večera vsak dan, ni mi bilo najbolj rožnato ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si