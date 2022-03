Dr. Vesna V. Godina: Ženske izgubljamo pravice, ki smo jih imele v socializmu

Priča smo namreč retradicionalizaciji položaja žensk, ki nas potiska nazaj na mesto poslušne žene. Izgubljajo se pravice, ki so bile v socializmu že dosežene, celo samoumevne: pravico do dela, pravico do čim bolj enako plačanega dela, pravico do abortusa ... Preberite več na Onaplus.si.