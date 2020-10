Dolžina povprečnega seksa vas bo presenetila

Idealna dolžina seksa je individualne narave, dejstvo pa je, da je spolni odnos, ki traja ure, pri večini parov prej izjema kot pravilo, kar je pokazala ena od raziskav, ki jo povzema portal mgb. S kakšnimi podatki o dolžini seksa je postregla in kaj o tem pravijo strokovnjaki s področja spolnega življenja? Povprečna dolžina seksa Vaginalni spolni odnos (od penetracije do ejakulacije) traja približno 5,4 minute. Tako pravi mednarodna raziskava, v kateri so sodelovali heteroseksualni pari iz petih držav. Maratonski seks je mit V drugi, leta 2004 opravljeni študiji so moški in ženske zatrdili, da si za predigro vzamejo 11 do 13 minut, sodelujoči pa so izvajalcem zatrdili, da sam spolni odnos v povprečju traja sedem minut. »Filmski prizori, v katerih pari seksajo ure in ure, so neumnost. Maratonskemu seksu se predajajo res redke izjeme,« je rezultate komentirala seksologinja Shamyra Howard.



Glede na dolžino spolnega odnosa sicer izstopajo ženske v istospolnih zvezah, pri katerih seks v povprečju traja približno 35 minut. Okoli 20 odstotkov žensk v istospolnih zvezah je povedalo, da njihove spolne seanse trajajo uro ali dlje. Zaželena dolžina seksa po mnenju žensk Če ste se kdaj vprašali, kakšna je idealna dolžina seksa, ima znanost za vas odgovor. Na podlagi velike spletne raziskave, v kateri je sodelovalo več kot 3800 spolno aktivnih moških, so ugotovili, da obstaja predolg, prekratek in idealni seks.



Z ženskega vidika je idealna dolžina spolnega odnosa s predigro in penetracijo 25 minut in 51 sekund. Pri moških se glede tega niso pokazala odstopanja: idealna dolžina spolnega odnosa z njihovega vidika je približno 25 minut in 43 sekund. Sicer pa se je izkazalo še, da moški v oceni dolžine seksa niso najbolj objektivni. V povprečju so spolni odnos ocenili kot daljšega, kot v resnici je. Idealno trajanje po besedah strokovnjakov Dejstvo je, da idealne dolžine seksa, ki bi ustrezala vsakomur, ni, kljub temu pa spolni terapevti navajajo, da naj bi sama penetracija trajala od 7 do 13 minut. Vse, kar je krajše od treh minut, pa je občutno prekratko.