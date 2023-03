Dokazi, da ste v razmerju sebični

Partnerja naj bi bila v zvezi enakovredna in enakopravna. Res je, da mora vsak kdaj malo popustiti ali se zavzeti za svoj prav, za sebičnost pa v razmerju ni prostora.

Na žalost se ta kaj rada prikrade v odnos in velikokrat se zgodi, da se sebičnež sploh ne zaveda, da je prav on vir težav. Zato je dobro poznati znake, ki pričajo o tem in jih, v korist kvalitetne in zdrave zveze, odpraviti.

Kaj torej priča o tem, da ste sebični vi?

Vedno ste prepričani, da imate prav

Kar pomeni, da niste pripravljeni na kompromise ter za vsako ceno uveljavljate svoje mišljenje, ideje, zamisli, načrte.

Verjamete, da ste boljši in sposobnejši od partnerja, s tem pa zvezi ne delate prav nobene usluge. Kajti nihče nima vedno prav in vsak mora kdaj poslušati ter upoštevati tudi drugo stran.

Ignorirate ideje življenjskega sopotnika

Gre za nadaljevanje prejšnje postavke: ker ste prepričani, da imate vi vedno prav in da se vaš življenjski sopotnik vedno moti, ignorirate njegove zamisli in ideje, čeprav bi kdaj vendarle morali priznati, da so boljše od vaših.

Neupoštevanje partnerja je še ena jasen znak, da ste preveč zavarovani vase, oziroma povedano drugače, da ste sebični.

Ne upoštevate skupnih načrtov

Sklenila sta, da bosta preuredila stanovanje, da bosta šla na dopust ali se zmenila, kaj bosta počela ob koncu tedna.

Ko pa nastopi čas za uresničevanje načrtov, se od njih ogradite in ne sodelujete, kajti nekaj vam je prekrižalo načrte.

Če se to dogaja le občasno, s tem ni nič narobe, če je to pravilo, ste sebičnež, ki mu je mar samo zase in za svojo srečo.

Imate dvojna merila

Ki govorijo vam v prid. Torej: vi lahko zapravljate za nova oblačila, partner ne sme. Vi se lahko zabavate po svoje, življenjski sopotnik tega ne boi smel.

Določena mera sebičnosti v zvezi je zdrava, konec koncev mora vsak poskrbeti zase in za svojo srečo, a kadar nekdo gleda le nase, počne strani po svoje in jih, kadar si to dovoli druga stran, očita, je tisti, ki meni, da mu je dovoljeno več, z eno besedo sebičnež.