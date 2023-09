Dokazi, da se v zvezi znate konstruktivno prepirati

Ne glede na to, kako srečna in stabilna je zveza, v njej vedno prihaja tudi do sporov. Ti so nekakšno nujno zlo in kadar so konstruktivni, odnos lahko še izboljšajo. Kako pa vedeti, da tedaj, ko si skočita v lase, ravnata zvezi v korist? Dokaze, da se znata prepirati tako, da zvezi ne škodujeta, razkriva ženitna svetovalka Anuradhi Gupti.

Oba znata tudi poslušati

Težko se je tedaj, ko so glave razgrete, osredotočiti na tisto, kar bi rada povedala druga stran in jo samo poslušati. A prav aktivno poslušanje je prvi kazalnik konstruktivnega spora.

Stalno prekinjane in skakanje v besedo na drugi strani priča, da ne obvladata umetnosti prepiranja, ki bi privedla do kompromisov in rešitev.

Osredotočata se na težavo in ne na osebo

Posploševanje v smislu ti vedno ali ti ne nikoli ni znak konstruktivnega spora. Kaže namreč na dejstvo, da nekdo obsoja osebo ter ne njenega dejanja.

Zato se je treba med konfliktom osredotočiti zgolj na konkretno dejanje, ki se je zgodilo in negativnosti ne preslikati na osebnost.

Če je treba, znata narediti predah

Včasih preprosto ne gre in bi se zadeve, če ne bi znala presekati negativnosti, razrasle čez vso mero. To je mogoče preprečiti s predahom.

Ta ne pomeni, da bosta zadeve pustila nedorečene ali jih pometla pod preprogo, temveč priložnost za razmislek, po katerem bosta lažje našla najboljšo rešitev.

Izogibata se kaznovanju z molkom

Tako imenovana tiha maša nikoli ni znak dobrega spora, in če se ji izogibata oba, zagotovo vesta, kako rešiti zadevo tako, da ne visi še dneve ali celo tedne nad vama.

Znata se opravičiti

Včasih je treba priznati svojo zmoto in se zaradi nje opravičiti. Če to zmoreta oba in znata opravičilo tudi sprejeti, ne da bi se ob tem kdo počutil kot zmagovalec in kdo kot poraženec, potem sta zagotovo par, ki obvlada umetnost konstruktivnega prepiranja.