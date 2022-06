Dokazi, da prijateljstvo prerašča v ljubezen

Moški in ženska sta lahko zgolj prijatelja, se pa ta odnos včasih razvije v nekaj več. Kako pa vedeti, da se bližata tanki meji, ki ločuje dobro prijateljstvo od ljubezni? Tu je nekaj jasnih znakov.

Začela sta se spogledovati

Nedolžno spogledovanje je sicer res lahko tudi med prijateljema, a kadar to postane intenzivnejše in ga opazijo celo drugi, si bo treba priznati, da odnos, ki sta ga zasnovala na prijateljstvu, postaja globlji. Če je to dobro ali slabo, morata presoditi sama, dejstvo pa je, da si pred razvojem dogodkov ni pametno zatiskati oči.

Izdaja vaju telesna govorica

Govorica telesa je eden najjasnejših znakov, da se zaljubljate:

zadrega, ki se izraža s potiskanjem rok v žepe, s popravljanjem oblačil, z igranjem z lasmi in podobnimi gibi

stopala, obrnjena proti predmetu poželenja

naključni dotiki

razširjene zenice

podzavestno posnemanje sogovornika

grizljanje spodnje ustnice

Ljubosumje

Od vseh naštetih znakov prav ljubosumje pove največ o vaših dejanskih občutkih do prijatelja. Če tedaj, ko z nekom drugim navezuje tesnejše stike, občutite to čustvo, ni dvoma, da bi bili srečni, če bi vso ljubezen, ki jo premore, namenil vam.

Močna fizična privlačnost

Ne glede na to, kako se trudite, da bi jo prezrli ali celo zatrli, vedno je tam: srce vam že ob misli nanj začne hitreje biti in vse pogosteje se zalotite v razmišljanju, kako bi bilo, če bi se z njim spustili v intimni odnos.

Stalno pripovedovanje o njem

Ker je stalno v vaših mislih, je vedno tudi v vaših besedah, zato pogosto pripovedujete o njem. Tisti, ki vas poslušajo, bi vam brez težav povedali, kaj si mislijo o vajinem prijateljstvu, vi pa si boste morali priznati, da hočete,da bi bilo več kot to.

Vse večja želja po druženju

Običajne interakcije vama niso več dovolj in stalno iščeta razloge ter priložnosti, da bi se videla večkrat in da bi pogosteje skupaj preživljala čas, dopisujeta si na spletnih omrežjih, velikokrat se slišita po telefonu. Seveda to počnejo tudi prijatelji, a kadar si morata priznati, da so vajini stiki vse pogostejši in bolj poglobljeni ni dvoma, da si vsaj eden od vaju želi, da bi vajin odnos prerasel v ljubezen.