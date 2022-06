Tip moškega, ki ženskam najpogosteje pričara orgazem

Na to, ali bo ženska med seksom doživela vrhunec, vpliva veliko dejavnikov. Od sproščenosti, sprejemanja svojega telesa do veščin partnerja in tudi velikosti njegovega mednožnega orodja. Obstaja pa še nekaj. Velika raziskava, ki je vključevala heteroseksualke v stabilnih zvezah, dolgih vsaj pol leta, so povedale, kaj je še pomembno: njegova samozavest in višina prihodkov.

Alfa moški

Psihologi ta dognanja pojasnjujejo skozi prizmo tako imenovanega alfa moškega in navajajo, da ženske tiste, ki imajo dohodke višje od njih ter veliko samozavesti, doživljajo kot bolj poželjive in možate. Poleg tega je ženski vrhunec tesno povezan tudi s fizičnimi atributi ljubimca, presenetljivo pri tem izstopa širina ramen. Naj se to zdi še tako nenavadno, je dejstvo, da široka ramena nakazujejo visoko količino testosterona v organizmu, to pa seveda ima biološke in evolucijske prednosti.