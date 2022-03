Dogovorila sva se, da si bova nezvesta

Živimo v pretežno monogamni družbi, kajne? Pari naj bi si bili spolno in čustveno zvesti, nezvestoba je eden od glavnih vzrokov za razpad zveze. Marsikomu se podre svet, ko izve, da je bil prevaran. To lahko povzroči neznosne čustvene bolečine in dolgotrajno okrevanje tako poškodovanega in potolčenega srca. O tem sem že veliko pisala. Tokrat pa obrnimo sliko. Ste za?

Preberite več na Onaplus.si.