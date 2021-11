Do seksa tudi z lažmi

Očitno smo ljudje zato, da bi doživeli strastne trenutke, pripravljeni izreči marsikaj. Da, tudi laži.

Kajti je že tako, da se v tem primeru želimo prikazati v kar najboljši luči, polepšati resnico o sebi in se, v namen dosege cilja, zlagati.

​Cilj opravičuje sredstva?

»Če obstaja možnost, da bi z nekom končali v postelji, mnogi rečejo marsikaj, ne glede na to, ali nekaj dejansko mislijo ali se le pretvarjajo,« so izsledke študije na to temo povzeli v časopisu Journal of Experimental Psychology.

»Ko se nakaže možnost za seks, obstaja velika verjetnost, da bodo ljudje spremenili svoja stališča in se predstavili v najboljši podobi, polepšali resnico o sebi ali se celo zlagali,« so zapisali raziskovalci z univerze Rochester, Združene države Amerike, kjer so se poglobili v fenomen seksualnega osvajanja.

​Pot do spoznanj

Do prej omenjenih zaključkov so prišli s pomočjo 600 heteroseksualnih študentov ter opazovali njihovo interakcijo z nasprotnim spolom.

Vsi so bili naprošeni, naj v pogovoru s sogovornikom nasprotnega spola zavzamejo stališča glede določenih tem.

Ena od skupin sodelujočih je bila pri tem izpostavljena seksualnim dražljajem.

»Tisti, ki so bili izpostavljeni seksualnim dražljajem, so redkeje zavzemali stališča, za katera so se sicer izrekali v predhodno izpolnjenem vprašalniku. Velikokrat so jih, v pričakovanju telesnega stika, celo povsem spremenili ali zatrli.

Večinoma je bilo takšno početje namenjeno temu, da bi navdušili sogovornika, natančneje nekoga, ki bi lahko bil njihov seksualni partner,« so opazili izvajalci študije in povedali še:

»Nekateri od njih so v ta namen tudi odkrito lagali.«

​V najlepši luči

»Mnogi so pripravljeni izjaviti in tudi storiti marsikaj, da bi vzpostavili zvezo s privlačni tujcem,« je pojasnil avtor študije Gurit Birnbaum in dodal, da je to le dokaz, da je, kadar smo izpostavljeni seksualnim dražljajem, v posamezniku velika potreba sebe predstaviti v najboljši možni luči.