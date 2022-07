Dnevi, ko se pari najpogosteje sprejo

Razmerja imajo svoj ritem, vzpone pa tudi padce. Od ponedeljka do petka se vrstijo razne dejavnosti, vsak opravlja svoje zadolžitve ter bezlja iz opravka v opravek.

Prostega časa praktično ni in še preden se dobro zavemo, se jutro prevesi v popoldne, to v večer in nato noč.

Nato nastopi težko pričakovani vikend, ko se vse skupaj malo sprosti, ko je vse bolj umirjeno, časa je več, na žalost pa s tem tudi več možnosti za spore.

Več časa, več možnosti za spore

Se vam zdi, da že v petek zvečer na plano začno prihajati jeza in frustracije? Niste edini. Zakonska terapevta Jocelyn in Aaron Freeman pravita, da zadeva ni prav nič presenetljiva:

»Ne samo, da imata partnerja nekoliko več časa in si lahko povesta tudi stvari, ki jima čez teden uidejo, tu je še neskladje glede tega, kako preživljati proste dneve.«

Obstaja rešitev

Težava torej nastane, kadar pride do nestrinjanja in zato jezne izmenjave mnenj glede dejavnosti ob koncu tedna, pridružijo se še zadeve, ki jih čez teden ni bilo časa sproti reševati.

Na srečo obstaja rešitev, ki jo priporočata strokovnjaka: »Da bi preprečili jezne besede ob koncu tedna, se v četrtek zvečer usedita za mizo in pogovorita, kaj bi rada počela čez vikend.

Dogovorita se glede prioritet, sprejmita nekatere kompromise, tako se nihče od vaju ne bo počutil zapostavljenega ali preslišanega in ustvarjeni bodo pravi pogoji za lep in miren konec tedna.«