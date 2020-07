Devičniki niso več redkost

Mladih nihče več ne uči zapeljevanja. FOTO: Shutterstock

Razlogov je več, tudi vpliv družabnih omrežij in raznovrstnih aplikacij za zmenkarije.

Še nedavno so devičniki veljali za izumrlo vrsto, danes pa raziskave kažejo, da je eden od osmih 26-letnikov še vedno nedolžen. Strokovnjaki pravijo, da ne gre za izjemo, prej za nov trend.Razlogov naj bi bilo več, med najpomembnejšimi je vpliv družabnih omrežij in raznovrstnih aplikacij za zmenkarije, zaradi katerih se zdi seks kot na razprodaji, povsod dostopen in cenen, predvsem pa je preveč poudarjen pomen videza, kar številne mladeniče obremenjuje. Pritisk glede videza, tukaj je mišljena tudi velikost penisa, soustvarja tudi pornografska industrija, ki deluje po svojih merilih, s katerimi se ljudje ne morejo zmeraj poistovetiti.In čeprav je na ogled veliko seksa, mladih nihče več ne uči zapeljevanja, bližine in odnosov, kar je tudi posledica sveta, v katerem živimo, saj ga vedno več mladih doživlja tesnobno, vedno več je depresije in vedno manj upanja za svetlo prihodnost.Ko vse to seštejete, je jasno, da imajo mladi manj samozavesti in samozaupanja pri vstopu v intimo, čeprav strokovnjaki menijo, da pozna izguba devištva ne vpliva nujno slabo na poznejše spolno življenje, nasprotno, to je lahko celo zelo zadovoljivo.