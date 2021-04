Devet resnic, ki jih moški le težko priznajo svojim damam

So stvari, ki gredo težko z jezika tudi v intimni zvezi. Kajti ne glede na to, kako močna povezava je med dvema in kakšna je komunikacija v razmerju, so stvari, ki jih moški zlepa ne bi priznali svojim boljšim polovicam. Te so: Privlačijo nas samozavestne ženske Zrel moški raje izbere samozavestno in karizmatično kot tisto, ki ji očitno manjka samozavesti. Videz je pomemben Morda ne najpomembnejši, a urejena ženska s stilom, ki vključuje sproščenost ter eleganco, ima vedno prednost. Ne znamo vsega Čeprav se od moških pričakuje, da bodo kos vsaki zadregi doma, včasih pač ne znajo popraviti svetilke, pralnega stroja ali hladilnika. Konec koncev, vsi ne morejo znati vsega. Včasih smo izgubljeni Zlasti ko so se od njih pričakujejo odgovori na nekatera vprašanja. Najkritičnejša so tista v smislu: sem debela, kako mi stoji ta obleka, ti je všeč moja nova pričeska ... Kajti resnica ni vedno v skladu s pričakovanji osebe, ki vprašanja zastavlja, in dilema, ali povedati po resnici ali se malo zlagati je vselej prisotna. Ljubosumni smo Kadar se ona spogleduje s postavnim moškim, jih seveda žre ljubosumje, a jih ponos ovira pri tem, da bi ga pokazali. Všeč nam je prijateljica, sestra … izvoljenke Če sami mislite, da je vaša prijateljica krasna, tudi on tega dejstva ne bo spregledal. Res pa je, da tega ne bo povedal na glas. Radi imamo komplimente Iskrena pohvala vedno poboža njihovo dušo. Mojstrsko skrivamo čustva Čeprav romantična zgodba tudi v njihove oči prikliče solze, jih za nobeno ceno ne bi pokazali. Ne odhajamo brez razloga Za ljubezen in tudi za razhod obstaja pravi razlog. Nič se ne zgodi brez njega, drugo vprašanje pa je, kako je to zapuščeni strani všeč.

