Devet nerealnih pričakovanj v zakonu

Eden od pogojev za uspeh zveze ali zakona so realna pričakovanja obeh partnerjev. Nerealna pa na drugi strani vodijo v razočaranje, nezadovoljstvo in v končni fazi lahko tudi v razpad intimne zveze. Katera pa so pričakovanja, ki so za razmerje največkrat usodna? Partner me bo rešil dolgočasja Če pričakujete, da bo v zvezi vedno zabavno in zanimivo ter se bo partner vselej trudil, da bi pregnal vaše dolgočasje, živite v zmoti. Bodo trenutki, ko akcije ne bo manjkalo, in tudi taki, ko se bodo zadeve umirile. Življenje pač ni le zabava in zagotovo vam bo kdaj tudi dolgčas, kar pa je povsem normalno in običajno. Partner me bo osrečil Še eno zmotno prepričanje. Vsak je za svojo srečo odgovoren sam in nerealno je odgovornost zanjo prelagati na druge. Po poroki se bo spremenil Podpis poročnega lista ne spremeni osebe. Samo zato, ker bo postal soprog, ne bo spremenil svojih navad in razmišljanja. Navade, ki vas motijo pred poroko, bodo po njej ostale, in če so za vas velik trn v peti, razmislite o svojem naslednjem koraku. Razumela se bova brez besed Nihče ne zmore brati misli. Brez primerne komunikacije vama zagotovo ne bo uspelo. Vedno me bo držal za roko, me gledal v oči in mi izpovedoval ljubezen Pričakovanje, ki je daleč od resničnosti. Ne glede na to, kako zagret je na začetku, sčasoma se bo zagotovo umiril in nekoliko pozabil na romantične geste. Nikoli se ne bova sprla Imela bosta različna mnenja, različna pričakovanja in različne poglede na zadeve, kar pomeni, da se bosta včasih sprla. S tem ni nič narobe, če bosta le znala najti kompromis. Narobe pa je pričakovati, da med vama nikoli ne bo hude krvi. Življenje pred zakonom in v njem bo enako Ne bo držalo. Oba se bosta morala čemu odpovedati in sprejeti nove odgovornosti. Njegova družina zanj ne bo več pomembna Bo. On ima rad svojo mamo, očeta, brate, sestre in to se po poroki ne bo spremenilo. Zagotovil mi bo ljubezen, ki sem jo pogrešala v primarni družini Tistega, kar vam je manjkalo v otroštvu, partner ne more nadomestiti. On vas bo ljubil po svoje, stiske in dileme, ki izhajajo iz pomanjkanja ljubezni v primarni družini, pa boste morali na primeren način premagati sami.