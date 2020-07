Deset najpogostejših moških spolnih fantazij

Spolne fantazije so pogoste tako v svetu moških kot v življenju žensk. Obstajajo pa takšne, ki najpogosteje burijo domišljijo junakov. Katere jim največkrat zaposlujejo misli? Seks z neznanko Čeprav je seks z neznancem med najpogostejšimi ženskimi spolnimi fantazijami, se tudi moški radi predajajo ideji, da bi se ljubili z neznanko, ki je ne bodo nikoli več srečali. Trojček Vsaj enkrat v življenju bi moški delili posteljo z dvema osebama. Natančneje, z dvema pripadnicama nežnejšega spola. Opazovanje drugih Vojarizem je še ena v moški domišljiji pogosta fantazija. Kar 63 odstotkov pripadnikov močnejšega spola sanjari o tem, da bi skrivaj opazovali par, ki se predaja strastnemu objemu. ​Seks v javnosti Seks na prepovedanem mestu je fantazija, ki se ji moški še kako radi predajajo. Četudi nimajo poguma, da bi jo tudi udejanjili. Snemanje lastnega erotičnega filma On, njegova draga in kamera. Ideja, ki pogosto pride v misel junakov. Kar 44 odstotkov teh je namreč vzburjena ob opazovanju sebe v akciji. Dominacija Popoln nadzor nad ljubimko je za moške močan afrodiziak. Občutek moči, ki jih preveva tedaj, ko zadovoljujejo zgolj svoje potrebe, je v njihovih očeh neprecenljiv. Dominantna ljubimka In tako, kot bi radi kdaj v postelji v rokah držali vse vajeti, bi se še kako radi prepustili močni, oblastni in avtoritativni domini. Igranje vlog Nešteto je scenarijev in prav toliko idej, kako se med spolnim aktom preleviti v povsem drugo osebo. Ne glede na to, ali drugačno vlogo prevzame on, ona ali se v nekaj drugega, kot sta v resničnem življenju, spremenita oba. Gledanje v ogledalo Vizualna stimulacija je za moške še kako dobrodošla. In način, ki jim omogoča zadeve v spalnici popeljati na višji nivo, je opazovanje sebe in drage med aktom. Idealni pripomoček za to pa je ogledalo. Draga v objemu drugega Domišljija nima meja, tisti pa, ki bi radi to fantazijo tudi uresničili, pozor: treba je jasno postaviti meje, kako daleč je nekdo pripravljen stopiti. Sicer pa je vselej najbolje, da draga v objemu drugega moškega pristane zgolj v vročih sanjarjenjih.