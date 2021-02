Depilacija do golega

Intimne dlačice imajo svoj namen, in sicer ščitijo spolovilo pred umazanijo, zadržujejo vlago in pomagajo uravnavati telesno temperaturo, pa vendar so nezaželene.



Raziskave so pokazale, da se v Veliki Britaniji okoli 80 odstotkov žensk, starih med 18 in 65 let, depilira do golega ali pa si pusti le majhen grmiček. Strokovnjaki menijo, da je priljubljenost popolnoma golega spolovila posledica pornografske industrije, ki ga predstavlja kot najbolj seksi, čeprav okoli 60 odstotkov moških v anketah vedno izrazi mnenje, da jim je bolj kot golota privlačna naravna poraščenost.



Ženske se torej za delno ali popolno brazilsko depilacijo odločajo same, res pa je, da ni pravila, ali je boljša poraščenost ali ne, nekatere se pač bolje počutijo z dlakami, druge pa brez njih. Z leti nežnejši spol opušča brazilsko depilacijo, ki je pravzaprav neprijetna in boleča, včasih pa ima lahko tudi neprijetne posledice, kot je vraščanje dlak, kar je na intimnih predelih lahko še posebno neprijetno.



Svoje pa je naredila tudi karantena in z njo zaprtje kozmetičnih salonov, zaradi česar so se morale številne sprijazniti z nekoliko bolj naravnim videzom, ki očitno prihaja nazaj v modo.

