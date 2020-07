Del ženskega telesa, ki mu moški med seksom namenjajo največ pozornosti

Zagotovo ste se že kdaj vprašali, kateremu delu ženskega telesa moški med seksom namenjajo največ pozornosti. So to dojke, zadnjica ali kaj tretjega? Rezultati ene od na to temo izvedenih raziskav prinašajo odgovor, ki je nedvomno presenetljiv. Obraz veliko pove Nemški strokovnjaki s področja spolnosti so dokazali, da moški med intimnim aktom največ pozornosti namenjajo ženskemu obrazu. Kar 70 odstotkov v njej sodelujočih je povedalo, da jim ta sporoča, kako močno ona uživa, zato se njihov pogled ustavlja na njenih ustnicah, očeh ... Nekaj razlik Je pa res, da je pozornost moškega odvisna tudi od narave zveze z žensko, s katero okuša strasti. Ko gre za naključni seks ali seks za eno noč, je več pozornosti namenjene telesu, kar je do neke mere razumljivo. Novo je vendarle zanimivo in vredno pozornost. Pri tistih v resnih zvezah pa ne glede na telesne atribute izbranke vselej zmaga … obraz.