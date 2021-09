Del telesa, ki si ga med prho najprej umijete, razkriva, kako dobri ste v postelji

Če gre verjeti neki teoriji, lahko kakovost spolnega življenja presojamo tudi po tem, v kakšnem vrstnem redu si pod prho umijemo dele telesa. To naj bi razkrivalo človekov značaj in prioritete v življenju pa tudi, kakšni ste v postelji.



Če si najprej umijete prsni del, ste praktični, udobje pa je najpomembnejša stvar v vašem življenju. Ne marate, ko vas nekdo moti in nimate veliko potrpljenja za ljudi, ki stvari okoli sebe ne vidijo enako kot vi. Ste dober spolni partner in z veseljem poskusite kaj novega v postelji. Najboljši življenjski sopotnik za vas je tisti, ki si najprej umije lase.



Si najprej umijete obraz? To pomeni, da ste sebični, takšni pa ste tudi v postelji. Denar je za vas izjemno pomemben in naredili boste vse, da ga dobite. Integriteta in dostojanstvo sta za vas postranskega pomena. Drugi vas težko razumejo, vendar vas njihovo mnenje tako ali tako ne moti preveč.

Pazduhe ali genitalije?

Nekateri se pod prho najprej lotite pazduh. To pomeni, da ste zanesljiv in priden človek. Ljudje vas imajo radi, ker trdno stojite na tleh in ste vedno pripravljeni pomagati drugim. Ste pozoren ljubimec, za vas je pomembno, da tudi partner uživa v odnosu.



Tisti ljudje, ki si najprej oprhajo genitalije, so sramežljivi in nesamozavestni. Nimajo veliko prijateljev, ljudje pa se vam na splošno lahko zdijo dolgočasni in neprivlačni. Kljub vsemu veljate za nadpovprečnega spolnega partnerja. Globoka, iskrena čustva delite z zelo majhnim številom ljudi, zato v seksu najdete svojo notranjo moč.

