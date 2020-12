Del telesa, ki se ga ženske sramujejo, moški pa ga obožujejo

Dokaz, da so ženske pogosto preveč kritične do svojega videza, je del telesa, ki se ga velikokrat sramujejo, moški pa ga preprosto obožujejo. Privlačnejši je zaobljen Ena od britanskih spletnih strani, namenjena ljubiteljem fitnesa, je med svojimi uporabniki izvedla kratko anketo o tem, kateri del telesa je v moških očeh na nasprotnem spolu najprivlačnejši. Zaključek je bil zanimiv, saj je razkril, da obstaja del telesa, ki je v ženskih očeh pogosto vir zadrege in ga zato velikokrat skrivajo pred partnerjem, za moške pa je na moč privlačen. In to je: malo zaobljen trebuh.



Celo moški, ki jih najbolj privlačijo mišičasta ženska telesa, so povedali, da je zanje večji trebušček privlačnejši od tistega, ki ga krasijo povsem izklesane mišice. Zadrega je torej odveč. Na obrazu zmagajo oči Kar zadeva obraza, je 87 odstotkov moških izjavilo, da so zanje najprivlačnejše oči, na drugem mestu so se znašle ustnice. Večina junakov je povedala, da jih bolj kot popolno telo privlači povprečen videz. Za atletsko grajeno se je izreklo le tri odstotkov vprašanih.