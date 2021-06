Del telesa, ki se ga ženske sramujejo, moški pa ga obožujejo

Pripadnice nežnejšega spola so pogosto neupravičeno kritične do svojega telesa. To dokazujejo tudi rezultati spletne ankete, v kateri so izvajalci moške spraševali, kakšne ženske noge so jim najbolj všeč. Prepričanju, da so zmagovalne vitke in dolge navkljub se je izkazalo, da moški raje pogledajo zaobljene noge z močnejšimi meči. Velika večina Tako je povedalo kar 80 odstotkov sodelujočih, ki so zatrdili, da se jim močnejša meča zdijo veliko bolj privlačna od vitkih.

Enako velja za stegna: ženske so velikokrat pretirano kritične do svojih, saj se jim pogosto zdijo predebela, čeprav je skoraj polovica vprašanih moških zatrdila, da ni nič bolj seksi in privlačnega, kot so polna stegna, kakršna denimo premore Jennifer Lopez. Najbolj seksi so kolena In še ena, z nogami povezana zanimivost: 32 odstotkov moških je izjavilo, da so kolena najbolj seksi del ženskih nog, sledijo jim meča, katerih obseg bi večina žensk rada zmanjšala.

