Dejanje, ki večino žensk pripelje do orgazma

Vsaka ženska je, kar zadeva seksa, zgodba zase. A glede na nedavno raziskavo univerze Indiana obstaja taktika, ki v spolno življenje žensk prinaša največ zadovoljstva. V njej je sodelovalo 1055 prostovoljk. Te so odgovarjale na vprašanje, kaj jih med seksom najbolj vzburja in kaj najhitreje pripelje do orgazma. Pravi gibi in prava intenziteta Kar 63 odstotkov vprašanih je izjavilo, da orgazem najlažje doživijo v pozah, v katerih se njihovo telo giblje gor in dol (jahačica). Nekatere prisegajo na krožne gibe, več kot polovica sodelujočih pa je povedala, da jim bolj kot močni pritiski ustrezajo srednje intenzivni. Šest odstotkov sodelujočih bi izbralo kombinacijo močne in nežne stimulacije. Skratka: zadeva sploh ni tako zelo zapletena.