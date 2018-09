Znanost pravi, zakaj niste privlačni za nasprotni spol

Obstajajo vsakodnevna dejanja, zaradi katerih posameznik za druge ni spolno privlačen. Znanost je dokazala, zakaj nekaterih ljudi nihče ne povabi na zmenek. Premalo spanja Švedski in nizozemski znanstveniki so odkrili, da so za okolico najprivlačnejši ljudje, ki spijo vsaj osem ur na noč. Bleda koža, temni podočnjaki in drugi vidni znaki utrujenosti namreč odbijajo potencialne partnerje. Vedno ste slabe volje Le kako bi lahko bila slaba volja privlačna? V eni od kitajskih raziskav so sodelujoči opazovali fotografije posameznikov z različnimi izrazi na obrazu in jih razvrščali v kategorije: jezni, nepošteni, dostojni in prijetni. Tiste iz zadnjih dveh kategorij so prostovoljci doživljali kot najprivlačnejše. Pod stresom ste Stres vpliva na naše obnašanje. Znanstveniki so dokazali, da deluje tudi na zunanji videz. Ženske z veliko kortizola (stresnega hormona) v krvi so bile ocenjene kot manj privlačne v primerjavi z onimi, ki so bile bolj sproščene. Opazovalci niso poznali vrednosti kortizola v njihovi krvi. Nimate smisla za humor Na univerzi Kalifornija so prišli do zanimivih rezultatov: ljudje, ki nimajo smisla za humor ali se le redko šalijo, so za druge manj privlačni kot tisti, ki jim šale, pa čeprav na svoj račun, niso tuje. Leni ste Vsakomur se od časa do časa prav nič ne ljubi. Raziskave pa so pokazale, da je privlačnost pogosto povezana s pojmi marljivost, skromnost in pripravljenost pomagati drugim. Vsi ti so nasprotje od lenobe, zaradi katere so ljudje za nasprotni spol neprivlačni. Kajenje in pretiravanje z alkoholom Kar je večini že povsem jasno, so dokazali belgijski strokovnjaki: tako moškim kot tudi ženskam se zdijo tisti, ki redno pijejo alkohol in kadijo, manj primerni za dolgotrajno zvezo.