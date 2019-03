Ženske, ki so v moških očeh fantastične ljubimke

Na vseh področjih življenja obstajajo možnosti za izboljšave. Nedvomno to velja tudi za spolne veščine. Če o svojih nekoliko dvomite, poglejte, kaj počnejo ženske, ki so v moških očeh fantastične v postelji. Pogovarjajo se s partnerjem Komunikacija je ena od poti do uspešnega razmerja in dobrega seksa, zato naj vas ne bo sram spregovoriti o seksualnih temah. Zlasti o tem, kaj vam je med rjuhami všeč, kakšne so vaše spolne fantazije in najintimnejše želje. Ter seveda poslušajte, ko vam te razkriva on. Skrbijo za mišice medeničnega dna Med spolnim odnosom in samim orgazmom igrajo mišice medeničnega dna pomembno vlogo. Torej poskrbite, da bodo močne. Kako? Z rednim izvajanjem keglovih vaj. Ob tem ne bo le on deležen izrazitejših občutkov, tudi vaši orgazmi bodo z močnimi mišicami tega dela telesa izrazitejši. Uporabljajo seksi igračke Same ali kadar se ljubijo z dragim. S seksualnimi igračkami lahko bolje spoznavate načine stimulacije, ki vas pripeljejo orgazma, hkrati so dobrodošla popestritev seksa v dvoje. In popestritev v postelji vedno pride prav. Meditirajo Možgani so najmočnejši spolni organ. Le kadar ste med seksom povsem sproščeni, lahko okušate res prave užitke in se s srcem ter telesom posvetite njegovim. Ne, to ne pomeni, da meditirajte med intimnim aktom, pomeni pa, da se ob meditaciji umirite pred njim in tako pripravite odlične pogoje za prav tak seks. V njegovih in vaših očeh. Samozadovoljujejo se Eden od načinov za zagotavljanje odlične spolne izkušnje je samozadovoljevanje. Ne zgolj zato, ker je tako mogoče poskrbeti za zdrav libido, temveč tudi, ker tako spoznavate prijeme, ki vas pripeljejo do cilja. Če se boste s seboj igrali pred njegovimi očmi, pa boste izkoristili še en pozitiven učinek solo igric na spolno življenje v dvoje.