Zakaj se ženske raje kot za razhod odločijo za prevaro

Nemogoče je na vprašanje, zakaj ženske prešuštvujejo, dati zgolj en odgovor. Prav tako kot tudi z enim stavkom odgovoriti na dilemo, zakaj ob težavah v zvezi raje skočijo čez plot, kot bi jo končale. So pa zakonski terapevti ugotovili nekaj najpogostejših razlogov za njihovo odločitev. Dvom o lastnih čustvih Čeprav razmišljajo o tem, da bi končale zvezo, se hočejo prepričati, ali so res spoznale človeka, s katerem bi lahko začele razmerje, zato oklevajo in sedijo na dveh stolčkih. Premalo poguma za odločilni korak Zavedajo se, da razhod prinaša številne, ne vedno prijetne posledice. Strah pred negotovo prihodnostjo je še en razlog, da partnerju raje nataknejo rogove, kot bi ga zapustile. Važna je zabava Za tiste, pri katerih je to razlog za prešuštvo, je življenje igra. Pristna čustva hranijo za moškega, s katerim so v zvezi, drugi je zgolj postranska zabava. Želja po maščevanju Prevara iz maščevanja ni redka zadeva. Če je partner prevaral njo, mu ona kaj lahko vrne v enaki meri, čeprav mu je nečednost na videz oprostila. Občutek, da niso ljubljene Razlogi za zakon ali resno zvezo niso vedno pravi. Kadar med nje sodijo zapolnjevanje čustvene praznine, materialna varnost ali strah pred osamljenostjo in ne ljubezen, to skušajo najti v objemu drugega.