Zakaj se penis skrajša in druga zanimiva dejstva o erekciji

Čeprav je erekcija penisa vsakdanji pojav, obstaja z njo veliko povezanih dejstev, ki so večini neznane. Obstajajo tri vrste erekcije Vse so na prvi pogled enake, a sprožijo jih različni dejavniki. Refleksna je posledica spolnega stika, psihosomatska nastane pod vplivom avdiovizualnih dražljajev, nočna pa se pojavi povsem spontano. Različna stimulacija vpliva na dolžino penisa med erekcijo Kot so zapisali v časopisu Journal of Sexual Medicine, je penis najdaljši med oralnim seksom. V povprečju kar za tri milimetre v primerjavi s tedaj, ko erekcija nastopi brez tovrstne stimulacije. Ohlapen penis in njegove skrivnosti Več kot 70 odstotkov moških ima rahlo ukrivljen penis, česar v sproščenem stanju ni opaziti, je pa to vidno med erekcijo. Praviloma je ukrivljen nekoliko v levo. Velikosti nabreklega penisa ni mogoče predvideti glede na velikost moškega spolnega organa v ohlapnem stanju. Pri dveh tretjinah moških ta med vzburjenjem naraste za tri, pri tretjini pa kar za pet centimetrov. Kondomi in občutki Čeprav to ne velja za vse, pri 80 odstotkih moških kondomi slabo vplivajo na erekcijo. Strokovnjaki poudarjajo, da razlog niso kondomi, temveč druge težave: slab pretok krvi, manjša količina testosterona v organizmu in tudi prepogosta masturbacija: moški, ki z njo pretiravajo, so manj občutljivi za dražljaje tedaj, ko imajo med spolnim odnosom kondom. Pogostost seksa in erekcija Pri moških, ki nekaj dni ne ejakulirajo, je erekcija trša, penis pa nekoliko daljši. Moški spolni organ se lahko skrajša Kajenje je škodljivo za vse organe, tudi za penis. Nikotin slabo vpliva na krvni pretok in s tem tudi na erekcijo. Dokazano je, da se ob večletnem kajenju penis lahko skrajša tudi za en centimeter. Enak učinek nanj imajo druge psihoaktivne droge v kombinaciji s tobakom. Pogost pojav Povprečno moški na dan doživi 11 erekcij, devet od teh ponoči. Še ena zanimivost: povprečno moški v življenju doživi 7200 izlivov, katerih namen ni zgolj spolno zadovoljstvo, temveč so koristni tudi za prostato, saj pogosti izlivi dokazano manjšajo verjetnost raka na tem organu.