Zakaj in s kom v resnici varajo ženske

Dejstvo je, da varajo tako moški kot ženske. Pa so vzroki pri prvih in drugih enaki ali se razlikujejo? Ženske res za plotom iščejo čustveno zadovoljstvo, moški pa fizično? Ne nujno. Kot je dokazala Alicia Walker z univerze Misuri, avtorica dela The Secret Life of the Cheating Wife: Power, Pragmatism, and Pleasure in Women’s Infidelity (Skrivno življenje prevarantke: moč, koristoljubje in zadovoljstvo prešuštnice), so z ženskim varanjem povezani miti daleč od resnice. Kateri so najpogostejši? Ženske varajo, ker se želijo ločiti Nobena ženska, s katero se je Walkerjeva med raziskavo, ki je bila osnova za njeno delo, pogovarjala, v resnici ni razmišljala o ločitvi. Vse so želele ostati s svojim partnerjem, zahotelo pa se jim je malo drugačnega seksa, kot so ga bile deležne v zakonu. »To spoznanje me je zelo presenetilo. Večina verjame, da ženske k varanju napeljejo čustva, da čez plot skočijo, ker jih soprog ne razume, ter da s prevaro storijo prvi korak do ločitve. Moje sogovornice so dokazale nasprotno. Njihov primarni cilj je bil gola potešitev strasti,« je povedala Walkerjeva. Do varanja pride spontano V resnici so zelo pragmatične. Prijavljajo se na strani, ki so namenjene avanturam, so zelo previdne, vedo, česa in s kom si želijo. »Večina se jih za ta korak odloči po nekaj neuspelih terapijah, s katerimi so hotele v zakonu najti tisto, kar jim veliko pomeni, a se možje na terapije niso dobro odzvali,« je dognanja strnila avtorica. Varajo, ker se zaljubijo v drugega Res je, so primeri, ko ženske na skok čez plot napelje zaljubljenost, a ti so redki. Običajno jih ne vodijo čustva, temveč sla in v aferi iščejo nekoga, ki bi bil spolno kompatibilen z njimi. Varajo samo z enim moškim Velika večina tistih, ki so z avtorico delile izkušnje o varanju, je imela več zunajzakonskih partnerjev. Prešuštnice običajno niso razmišljale o tem, da bi lahko samo en moški potešil njihove potrebe in jih zadovoljil. Če pri prvem ljubimcu niso našle tistega, kar so pričakovale, so iskale naprej in tako večale število moških, s katerimi so okušale prepovedane sadove.