Za še boljši oralni seks

Bodimo pošteni: moški obožujejo oralni seks. Kadar so oni tisti, ki so ga deležni. In kadar veste, kako se stvari streže, ter vidite, da on več kot očitno uživa. Z namenom, da bi bilo vedno tako, upoštevajte nekaj tehnik, s katerimi ga boste vselej razvajali s popolnim oralnim seksom. Imejte ga radi Če vam bo odveč in se boste niže spustili zgolj zato, da bi mu ustregli, bo to čutil, zato zanj celotna izkušnja ne bo tako zadovoljujoča, kot bi bila sicer. Vsak ima rad občutek, da je ljubljen, povsem sprejet in da ga drugi razvaja zato, ker si tega želi, in ne, ker bi to moral početi.



​Res je, včasih se vam ne ljubi (tedaj ga razvajajte drugače), včasih vas bolijo usta (privoščite jim malo odmora), včasih vas motijo lasje (spnite jih v čop). Še veliko je dejavnikov, ki lahko stojijo na poti do užitka. Če so ti povezani s higieno, se pred akcijo skupaj oprhajta, če to obliko spolnosti povsem zavračate, se o tem z njim pogovorite. Skratka, ne počnite ničesar, česar nočete, kadar pa mu oralni seks nudite, poskrbite, da vam bo udobno, in mu pokažite, da ga razvajate z velikim veseljem. Naj bo vlažno Tako kot pri vsakem spolnem odnosu tudi tu vlage nikoli ni preveč, zato naj zadeve tečejo gladko. Primerno količino vlage priskrbite s slino, če ne gre drugače, z lubrikantom. Nič narobe, malo pomoči vedno pride prav. Spreminjajte položaj In hitrost ter globino. Poskrbite, da bodo zadeve pestre in predvsem tudi za vas prijetne. Če vas začne boleti vrat, zamenjajte položaj, izkoristite moč jezika, ustnic, poljubov, spreminjajte tehniko, uporabite krožne in ravne gibe, posvetite se vsemu njegovemu penisu in ne pozabite na predele, ki se nahajajo okoli njega. Uporabite roki Samo zato, ker se zadeva imenuje oralni seks, ni treba, da pozabite na druge pripomočke, denimo na roki. Ko se usta malo utrudijo ali kar tako, naj postanejo aktivni del celotne izkušnje. Objemite z njima penis in se pomikajte po njegovi dolžini, s prsti ga stisnite za koren ali glavico, masirajte moda. Če boste v dejanje vključili roki, mu boste zagotovo pričarali novo dimenzijo seksa, hkrati pa boste svojim ustom nudili malo počitka. Še namig: preden zadeve vzamete v roke (dobesedno), nanje nanesite lubrikant. Presenetite ga Vključite element presenečenja, torej nove prijeme. Razvajajte moda, ki so običajno zapostavljena, naučite se, kako stimulirati prostato, v igrice vključite vibrator in ga prislonite ob njegov penis, uporabite umazane besede, v usta si položite kocko ledu, zadržujte njegov orgazem. Tudi v tem primeru uporabite vso domišljijo, pa čeprav to pomeni, da mu prevežete oči in ga dražite s peresom ali nanj nanesete sladko smetano. Opazujte odzive Lahko pa ga kar vprašate, kaj mu je všeč, kaj ga najbolj spodbuja in kaj bi želel, da bi ponovili. Če vam zmanjka idej, ponavljajte tisto, kar mu je najbolj po godu. Z odobravanjem vaših dejanj vas bo navdala samozavest, ki vam bo še kako prišla prav. In verjemite v svoje sposobnosti, vi to zmorete.



Še za konec: odločitev o tem, ali bo stekla sperma po grlu, je samo vaša. Saj veste, vaše telo, vaša izbira.