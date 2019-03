Vse to zvezi škoduje prav tako kot prevara

Prevara dodobra pretrese vsak intimni odnos in ga neredko uniči. A to dejanje ni edino, ki je za razmerje lahko usodno. S čim še ogrožate ljubezen? Laganje in prikrivanje Čeprav se k laži zatekate z namenom, da ne bi prizadeli partnerja, je nepoštenost tista, ki vodi v izgubo zaupanja, brez zaupanja pa je vsak odnos obsojen na propad. Res uspešno zvezo je mogoče zgraditi le na popolni odkritosti. Premalo nežnosti in pozornosti Ne glede na to, zakaj vam ni do izkazovanja nežnosti in pozornosti, to v vsakem primeru pri drugi strani zbudi sum v resnična čustva. Prav ta sum vodi v dvom in nezaupanje, dvom ter občutke zapostavljenosti, kar ogrozi še tako močno ljubezen. Tiho negodovanje Skrivanje pravih občutkov nezadovoljstva in tiho kuhanje jeze je še ena gotova pot do ljubezenskega brodoloma. Dlje, kot boste pri tem vztrajali, hitreje bodo spodkopani temelji odnosa. Zavračanje kompromisa Brez kompromisov v zvezi ne gre. Ne glede na to, kako močna so vaša stališča in kako prepričani ste v svoj prav, trmasto vztrajanje in nepripravljenost na kompromis za nobeno zvezo nista dobra popotnica. Pokroviteljstvo V vsakem razmerju naj bi bila partnerja enakovredna in pokroviteljstvo nima v srečni zvezi česa iskati, se strinjajo strokovnjaki. Kajti takoj, ko nekdo začne s pokroviteljstvom nad drugim izkazovati svojo premoč, se vzpostavi odnos nadrejenega in podrejenega, to pa ni recept za uspešen intimni odnos. Vztrajanje v zvezi iz napačnih razlogov Nočete končati zveze, ker vas je strah mnenja okolice, ker vam ta nudi finančno varnost ali vztrajate zgolj zaradi otrok? Vse to so napačni razlogi za ostajanje v razmerju, ki bo prej ali slej propadlo. Če v zvezi niste zaradi ljubezni in spoštovanja, niste nepošteni le do sebe, temveč tudi do partnerja.