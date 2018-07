Vse to preverjeno ubija strast

Zadnje čase se vse pogosteje dogaja, da niste ravno pri volji za spolne igrice. Vaš libido je čisto na dnu, kje tičijo vzroki za mrtvilo, pa ne veste. Ti namreč niso vedno očitni. Kateri so bolj skriti? Dieta Če ste na strogi dieti, telesu ne dovajate dovolj hranljivih snovi in energije, da bi lahko nemoteno delovalo, kar se kaže tudi pri libidu. Poleg tega ste stalno utrujeni in lačni, zato preprosto nimate volje, da bi se predajali spolnim radostim. Pomanjkanje spanja Če vsako noč spite manj kot pet ur, pride v organizmu do upada količine moškega spolnega hormona testosterona, s tem pa se zmanjša želja po spolnosti. Pomanjkanje spanja je eden najpogostejših vzrokov za uspavan libido pri ženskah. Kontracepcijske tabletke Odvisno sicer od njihove sestave, a pred dvema letoma izvedena študija je pokazala, da nekatere lahko zaviralno vplivajo na spolno slo. O stranskih učinkih se zato posvetujte z ginekologom in ga, če se pojavi slabši libido, prosite za zamenjavo. Neposrečen izbor hrane Hrana, ki jo vnašate v telo, ima na spolno slo velik vpliv. Medtem ko nekatera živila pospešujejo pretok krvi in s tem skrbijo za dobro spolno moč, ga nekatera na drugi strani, zlasti tista z zajetnim odstotkom nasičenih maščob, ovirajo in s tem negativno vplivajo na libido. Stres Utrujenost in stres sta prav tako močna zaviralca spolne sle. Tako pri močnejšem kot pri nežnejšemu spolu. Depresija Kar 70 odstotkov posameznikov, ki trpijo za depresijo, je v eni od raziskav povedalo, da je njihov libido zaradi tega močno upadel. Prav tako je dokazano, da nekateri antidepresivi povzročajo erektilno disfunkcijo. Slabokrvnost Železo v krvi omogoča prenos kisika v vse telesne organe, tudi v intimne. Kadar se torej pojavi slabokrvnost, je ta proces oviran, kar se kaže tudi pri spolni moči.