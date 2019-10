Vsaka druga je zadovoljna s seksom

Prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med. FOTO: Sebastjan Oblak

Prim. Darija Mateja Strah, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva ter strokovna vodja Diagnostičnega centra Strah, meni, da je zavedanje o pomenu varne, zdravju neškodljive sodobne kontracepcije pri Slovenkah široko zastopano. »Kontracepcijska tabletka predstavlja najvišji odstotek uporabe vseh metod zanesljive zaščite. Potrebno bi bilo ozaveščanje javnosti o dodatnih, zdravju dobrobitnih lastnostih kontracepcije. Zdravniki so najpomembnejši za strokovno priporočilo, katero obliko zaščite izbrati. Dodatne informacije poiščejo uporabniki v medijih, zato je edino sprejemljivo strokovno utemeljeno poročanje.«

Že v 19. stoletju se je pisalo, da ženski narava nalaga, da ostaja zavezana družini in zasebnosti, je dejal prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., svetnik, specialist ginekologije in porodništva, ter strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana: »Vse do danes je najvišja vrednota na lestvici vrednot vsake ženske poleg materinstva skrb za zdravje in skrb za svojo samopodobo. Zadovoljstvo, sreča in ljubezen v partnerski skupnosti so porok za njeno uspešno vključevanje v sodobno družbo. Ženska z ljubeznivostjo, nežnostjo, predvsem pa polno mero pozornosti bo ob zavedanju in razumevanju sposobna zaživeti v polni meri svojega dostojanstva. Da bo uspešna v obvladovanju morebitnih pasti in težav partnerskega odnosa in v vključevanju v socialno okolje, mora igrati pomembno vlogo njena sposobnost razvijanja spolne privlačnosti, in to še posebno v prehodu v pomenopavzno obdobje. Z iznajdljivostjo lahko ženska današnjega časa z uporabo sodobnih naravnih in sintetičnih farmacevtskih preparatov, naravnih metod, zdravega življenjskega sloga, številnih tehničnih pripomočkov izboljša svojo zunanjo podobo, pridobi samozavest, življenjsko motivacijo in tako bistveno izboljša kakovost svojega življenja.«

Oblikovati svet, v katerem je vsaka nosečnost zaželena – uresničevanje te želje je poslanstvo svetovnega dneva kontracepcije 26. septembra. Ozaveščenost žensk o kontracepcijskih možnostih prispeva h kakovosti njihovega življenja in s tem dobremu počutju (tako moškega kot ženske), slednje pa je ključna osnova za ustvarjanje zdrave družine in zdrave družbe. Farmacevtsko podjetje Gedeon Richter je ob letošnjem dnevu kontracepcije v sedmih zahodnoevropskih državah izvedlo unikatno raziskavo, med 7000 ženskami, kolikor jih je sodelovalo v raziskavi, je na vprašanja odgovarjalo 609 Slovenk.Raziskava podjetja je pokazala, da je zdrava in varna spolnost pomembna tudi za Slovenke. Izbira varne kontracepcije je najpomembnejše zdravstveno vprašanje žensk, kljub temu pa jih kar 43 odstotkov ne uporablja nobene zaščite. Največ tistih, ki jo uporabljajo, posega po tabletah za peroralno kontracepcijo (10,8 odstotka) in kondomih (18,1 odstotka). Glavni dejavniki uporabe tabletk pri Slovenkah so, da so enostavne za uporabo, zanesljiva in učinkovita zaščita pred nosečnostjo in da uravnavajo menstruacijski ciklus ter ne ovirajo spolnega odnosa. Med vprašanimi 74 odstotkov Slovenk ljubi svojega partnerja, hkrati pa jih je le 53 odstotkov zadovoljnih s svojim spolnim življenjem. Še posebno po rojstvu otrok se je spolna aktivnost zmanjšala pri skoraj četrtini žensk.Raziskava kaže, da družina najbolj vpliva na počutje žensk, finančno ozadje in zdrav življenjski slog pa sta na drugem in tretjem mestu. Slovenke v povprečju več kot 30 odstotkov svojega časa namenijo delu v službi in doma, hobijem in sprostitvi 8 odstotkov, ukvarjanju s športom pa samo 4 odstotke. Dve od treh vprašanih menita, da je družina pomembnejša kot služba, le manj kot četrtina jih meni, da je med njima preprosto ohraniti ravnovesje.Na tiskovni konferenci podjetja, na kateri sta bila govornika prof. dr., dr. med., svetnik, specialist ginekologije in porodništva, ter strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana in prim., dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, smo med drugim izvedeli, da je nova generacija kontracepcijskih tabletk drugačna kot pred leti, vsebuje manj hormonov in nima več stranskih učinkov, ki so jih imele nekatere tabletke starejše generacije. V Sloveniji imamo veliko prednost, da nam je nasvet strokovnjaka, ginekologa, zelo dostopen, kar v tujini ni povsod praksa. Ženska se lahko v pogovoru z ginekologom sama odloča, katera vrsta tabletk (če se odloči zanje) je zanjo najbolj primerna.Poleg kontraceptivnih imajo tabletke tudi nekontraceptivne prednosti, denimo uravnavajo ciklus in tako odpravljajo neželeni PMS, nekatere ženske pa z njihovo pomočjo blažijo težave s kožo. ​Da bi bile bolje seznanjene o kontracepciji, je Gedeon Richter izdal osem brošur, ki jih je mogoče dobiti v zdravstvenih domovih. Štiri, Dobila sem menstruacijo, O tvojem telesu, O ženskih stvareh in O kontracepciji, so namenjene mladostnicam, o vsem naštetem pa se lahko poučijo tudi na spletni strani www.tabletkazame.si. Mamam je na voljo knjižica Moja hči je v puberteti, ženskam na splošno pa brošuri Nečista koža – kaj lahko storim ter Spolna želja in kontracepcija.O kontracepcijskih tabletkah kroži mnogo mitov. Tako denimo ne drži, da se ženska zaradi njih zredi, teža res lahko poskoči za kilogram ali dva, a le začasno, kot posledica zadrževanja vode v telesu. Tablete ščitijo pred neželeno nosečnostjo že od prvega dne jemanja, če jih začnemo jemati prvi do peti dan menstruacije. Hormoni v tabletkah lahko imajo neželene učinke, ki se pojavijo takoj po začetku jemanja, denimo vmesne krvavitve, glavobol, spremembe razpoloženja, napetost v dojkah, slabosti. Večina jih je prehodne narave. Ugodni učinki hormonov v kontracepcijskih tabletkah so lahko manj boleče menstruacije, manj težav z aknami, redne mesečne krvavitve. Tabletke zmanjšujejo tveganje za pojav cist ali raka jajčnikov, raka sluznice maternice ter raka debelega črevesa in danke. Plodnost se po prenehanju uporabe hitro vrne. Tabletke dolgoročno plodnost ohranjajo, saj je vdor škodljivih mikroorganizmov v maternico zaradi zgoščene sluzi v materničnem vratu otežen.