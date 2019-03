V teh poklicih se najpogosteje vara

Nekateri poklici ponujajo več možnosti za afero kot drugi. FOTOgrafiji: Guliver/getty Images

Vara kar 29 odstotkov moških, zaposlenih v poklicih, povezanih s prodajo, trgovino in gradbeništvom.

Na portalu Ashley Madison, kjer se družijo ljudje, ki varajo svoje partnerje, so izvedli zanimivo raziskavo o tem, kateri poklici ponujajo največ možnosti za afero.Na prvem mestu so se znašli poklici, povezani s prodajo, trgovino in gradbeništvom, moških, ki varajo, je 29 odstotkov v primerjavi s štirimi odstotki žensk. Na drugem mestu je zdravstveni sektor, kjer več varajo ženske, kar 23 odstotkov v primerjavi s petimi odstotki moških, krivi naj bi bili dolgi delavniki in dežurstva.Na tretjem mestu so se znašli zaposleni v informatiki in računalništvu, na četrtem podjetniki in obrtniki, ki so veliko zdoma zaradi službenih poti in imajo veliko stika s strankami. Sledi populacija, ki služi v finančnem ali izobraževalnem sistemu, čeprav je ljudi, ki varajo v finančnem sektorju, še enkrat več kot v izobraževalnem. Nekaj je tudi tistih, ki delajo v marketingu ali na komunikacijskem področju in so nenehno na udaru zaradi svojih služb, saj morajo obvladati veliko komunikacijskih veščin.