Trije najboljši položaji za seks med menstruacijo

Seks med menstruacijo je še vedno tabu. A v resnici sploh ni slaba zadeva. Ravno nasprotno, lahko je zelo zelo dober. Zakaj se mu tedaj ne bi smeli odpovedati? Dražljaji so močnejši Zaradi izboljšane prekrvitve intimnih organov in zaradi povečane občutljivosti telesa so občutki med menstruacijo izrazitejši. Tudi tisti, ki jih zagotavljajo spolni dražljaji. Kar pomeni lažje doseganje orgazmov, ki so ob tem še intenzivnejši – torej dvojna zmaga. Blažje menstrualne tegobe Med spolnim odnosom telo preplavijo endorfini in drugi hormoni, ki blažijo bolečine ter zagotavljajo prijetne občutke. Kar pomeni, da so krči prav po zaslugi telesne ljubezni blažji in lažje obvladljivi. Zaščita je na mestu Ne verjemite v mit, da med menstruacijo ni mogoče zanositi. Zato se v primeru, da se pred nezaželeno nosečnostjo varujete s pomočjo kondoma, temu tudi v času mesečne krvavitve nikar ne odpovejte. Tri idealne poze za seks med menstruacijo Žlička: Lenobna in zlasti v ženskih očeh zelo priljubljena poza. Plitva penetracija v tem položaju blagodejno vpliva na morebitne krče, hkrati pa je tudi gravitacija na strani ljubimcev in se jima ni treba obremenjevati s tem, kako umazane bodo po akciji rjuhe.



Stoje od zadaj: Odlična za seks pod prho. In to iz vsaj dveh razlogov: zagotavlja velike užitke, hkrati po intimnem aktu ni treba prati posteljnine. Ona se obrne proti steni in se z rokami nasloni nanjo, nekoliko se nagne naprej, usloči hrbet in njemu, ki stoji za njo, omogoči lažjo penetracijo.



Misijonarska: Res je preprosta, a v tistih dneh, vsekakor dobra izbira. Brez vratolomnih poz bo nesnaga manj verjetna, dodatna brisača pod zadnjico ne bo odveč, za močnejše dražljaje pa je priporočljivo, da ona nogi drži skupaj, saj je trenje močnejše.