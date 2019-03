Trije jasni znaki, da zvezi ni več pomoči

Čeprav odločitev o razhodu nikoli ni lahka obstajajo jasni pokazatelji, da je edina pametna. Kaj nedvomno priča o tem, da razmerju ni več pomoči? V zvezi je prisotna zloraba Pa naj bo fizična ali čustvena, nobena ni sprejemljiva in je prvi znak, da zveza ne more biti uspešna ter ne zdrava. Nezadovoljene potrebe Ne samo s seksualnega, temveč z vseh vidikov. V kolikor v odnosu ne najdete ljubezni, spoštovanja, občutka varnosti, sprejetosti, na dolgi rok nedvomno ne more uspeti. Pogosti spori Vsako razmerje prehaja skozi vzpone in padce, v kolikor pa so manjši ali večji spori na dnevnem redu ter okoli težav ne zmoreta najti kompromisa in soglasja, je zvezo bolje končati. Ne glede na to, da morda še vedno ljubite svojega izbranca.