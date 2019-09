Tri poze za skupni orgazem

Skupni orgazem je mogoč, a pri njegovem doseganju je treba upoštevati, da ona za vrhunec potrebuje več stimulacije, torej se vse začne pri predigri in nadaljuje s premišljeno izbiro poze. Katere so pri tem najboljše? Jahačica Ker je ona zgoraj, lahko nadzoruje ritem, kot, globino penetracije in vse to prilagaja sebi. Pri tem s pogledom na njegov obraz lahko presodi, kako blizu cilja je, in se ravna tudi po tem.



Še nekaj prednosti: ona se lahko nasloni nazaj in poveča pritisk na točko G, on pa ima proste roke, s katerimi stimulira njene erogene cone, od dojk do ščegetavčka. Po pasje Morda ni najbolj romantična poza, a ko gre za skupno doživljanje orgazma, je dobra. Ona je na vseh štirih, on vanjo vstopa od zadaj in med penetracijo draži občutljivo sprednjo steno vagine in točko G. Če ona noge stisne, se poveča pritisk na klitoris in penis lahko prodre globlje, hkrati pa si lahko do vrhunca pomaga sama tako, da si s prsti draži klitoris. Žlička Lenoben položaj ni na lestvici priljubljenih pri moških, a sodi med tiste, ki zagotavljajo skupni orgazem. Oba sta na boku, on si jo vzame od zadaj, ona lahko noge stisne tesno in poveča trenje, kar spodbudi njega, zaradi močnejše stimulacije točke G in klitorisa pa njo. In ker ima on gornjo roko prosto, se lahko igra z njenimi erogenimi conami, kar je nedvomno dodaten plus.