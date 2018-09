Tri najpogostejše ženske spolne fantazije

Če sta se partnerja o njih pripravljena pogovarjati, lahko spolne fantazije popestrijo vsako intimno zvezo. A ker pikantne teme velikokrat ne gredo zlahka z jezika, zlasti ženske o svojih vročih sanjarjenjih najraje molčijo. Če bi spregovorile, bi bilo povsem jasno, da obstajajo tri želje, ki so v njihovih mislih še kako pogoste. V anonimni anketi britanskega podjetja za prodajo vročega spodnjega perila in igračk LoveHoney so prednjačile tele tri. Seks pred ogledalom Zagotovo na svetu ni osebe, ki se ne bi vsaj enkrat v življenju vprašala, kakšna je videti tedaj, ko jo povsem prevzame strast. Prav zato je ideja o seksu pred ogledalom tako mamljiva. Pogled na svoje telo je spodbuden, še vznemirljivejši pa je pogled na partnerja in dejanje obeh, ki odseva v ogledalu. Vloga domine Prizor je v njihovih mislih povsem dodelan in vključuje ozka usnjena oblačila, pripadajoča ličila, visoke škornje, biček, preveze in lisice. Prav ta fantazija razbija mit, da ženske obožujejo, kadar so lahko v postelji pasivne in vse prepustijo partnerju. Seks z zavezanimi očmi Preveza na očeh v spolne igrice vnese element presenečenja, saj ni mogoče videti, katerega dela telesa se partner namerava dotakniti in s čim se bo sprehajal po goli koži. Prav tako odsotnost enega čutila okrepi druga. Kar je nedvomno zadosten argument, ki govori uresničitvi te fantazije v prid.