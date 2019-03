To so lastnosti dobrih ljubimcev

Še tako samozavestni med rjuhami včasih podvomijo vase in se sprašujejo, če res premorejo kvalitete, ki pritičejo dobrim ljubimcem. Da bi vsaj malo razjasnili dvome poglejte, katere so značilne za tiste, ki se s tem nazivom lahko pohvalijo. Ne glede na spol. Upoštevanje enakosti Ključ do dobrega seksa je enakopravnost med rjuhami, je dokazala ena od na to temo opravljenih anket. Torej: egoizem v postelji nima česa iskati. Prav je, da vsak poskrbi zase in za svoje potrebe, a pri tem nikoli ne sme pozabiti na zadovoljstvo druge strani. Ljudje, ki v postelji niso sebični ne samo, da užitke pričarajo partnerju, temveč tudi sami doživljajo močnejše orgazme. Pripravljenost na novosti Moške še kako očarajo ženske, ki si upajo premikati meje. Enako velja za ženske, res pa je, da te ne marajo presenečenj. A z malo opozorila in predhodnega dogovora vendarle pripravljenost na eksperimentiranje dojemajo kot lastnost dobrega ljubimca. Dominacija Nanjo prisegajo zlasti moški. V smislu, da vse niti v roke prevzame ona. Kajti to jim med drugim priča, da imajo ob sebi samozavestno ljubimko. Samozavest pa je še ena od lastnosti dobrih ljubimcev in ljubimk. Komunikacija Glede te so moški in ženske na istem bregu. Strinjajo se namreč, da je komunikacija osnovni pogoj za dober spolni odnos. Dva, ki si zaupata ter si povesta, kaj jima v postelji odgovarja, kaj ne ter skupaj odkrivata nove načina za iskanje zadovoljstva, okušata odličen seks in sta zato nedvomno dobra ljubimca.