To moški cenijo bolj kot seks (a tega ne povedo na glas)

Domnevno moški vsakih sedem sekund pomislijo na seks in je v razmerju zanje najviše na lestvici prioritet. Domnevno ... Kot pravi psihiater in terapevt Jed Diamond, bi morali na te mite čim prej pozabiti. V svojem blogu je zapisal: »Res je pogosto slišati, da moški razmišljamo zgolj o seksu. A če je to še držalo, ko sem bil star 17 let, sem o tem začel dvomiti, ko sem jih štel 37, zdaj ko imam 73 let, pa vem, da je daleč od resnice.« Varen pristan namesto seksa Kot je Diamond dognal s pomočjo številnih pogovorov s svojimi pacienti, so za moške v razmerju veliko pomembnejši od seksa varen pristan, trden dom in občutek sprejetosti. Oni bi se lahko odrekli seksu, le težko pa bi v intimnem odnosu delovali brez občutka, da so sprejeti in da jim stalna zveza prinaša varno zavetje. Zakaj tega ne povedo na glas? Diamond meni, da zgolj zato, ker se bojijo, da bi učinkovali šibko in nemožato, kar zlasti velja za moške v heteroseksualnih zvezah. Priznati, da cenijo varnost in toplino namreč, ni najbolj junaško in bojazen, da bi jih partnerice zaradi tega dojemale kot pomehkužene in se do njih ne bi obnašale kot življenjske sopotnice, temveč kot matere, jih ovira pri tem, da bi odkrito izrazili svoje potrebe in prioritete. Pogum Že tako zakoreninjeni stereotipi tako po mnenju psihologa postajajo še globlji, rešitev pa je preprosta: malo več poguma in samozavesti za izražanje svojih pričakovanj. Pogum in samozavest pa vendarle sta dokaz moči, in če hočete, tudi možatosti.