To je najpogostejši vzrok za prevaro

Kaj nekoga napelje k temu, da partnerju natakne rogove, je večno vprašanje, na katero nihče ne pozna natančnega odgovora. A kot zatrjujejo zakonski terapevti, obstaja navada, ki je najpogosteje povod za nezvestobo. Usodno izogibanje sporom Mnogi raje, kot da bi na težave opozarjali in jih reševali (pa čeprav s spori), o njih molčijo. S tem se v njih kopičijo negativna čustva, dvom in zamere. Čeprav menijo, da z molkom preprečujejo konflikte ter tako razmerju koristijo, je učinek ravno nasproten. Kajti prav zaradi omenjenih negativnih posledic pometanja težav pod preprogo tolažbo poiščejo pri tretji osebi. Nepogrešljiva komunikacija Strokovnjaki s področja medosebnih odnosov že dolgo opozarjajo, da je iskrena komunikacija edini način za vzdrževanje srečne zveze in tudi za preprečevanje prevare, ter dodajajo, da konflikt ni vedno slab, zato se mu ne bi smeli izogibati. Kajti prav po njegovi zaslugi je mogoče spoznati, kaj v razmerju predstavlja težavo, in si tako zagotoviti možnost rešitve. Prezir je slaba popotnica »V razmerju, kjer se eden od partnerjev (ali oba) izogiba(ta) sporom in konfliktom, se pogosto pojavi prezir. Ta pa je največji sovražnik kakovostnega odnosa,« je povedal John Gottman, psiholog in profesor na univerzi Washington, ki se že 40 let ukvarja s proučevanjem ljubezenskih odnosov. Ta negativni občutek je po njegovem mnenju hujši od jeze, saj nakazuje na to, da en partner na drugega gleda z viška, ga ne ceni in ne spoštuje ter se ne ozira na njegova čustva. Prav s tem pa so ustvarjeni odlični pogoji za skok čez plot.