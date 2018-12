To je idealna dolžina seksa

Porno industrija je pogosto kriva za napačne predstave o spolnem odnosu. Zlasti, kar zadeva dolžino seksa. Prizori iz filmov za odrasle namreč velikokrat prikazujejo bogato obdarjene moške, ki lahko dolge ure zadovoljujejo svoje partnerke. Zato je veliko tistih, ki telesne strasti okušajo med rjuhami, v dvomih: kako dolg naj bi bil spolni akti? Mora res trajati v nedogled ali je užitke mogoče okušati tudi, ko se akcija po nekaj minutah konča? Seksi matematika Ameriški strokovnjaki so že leta 2008 v veliki raziskavi dokazali, da dolžina spolnega akta ni vedno premo sorazmerna z njegovo kvaliteto. Med izvajalci študije je bilo 50 strokovnjakov s področja medosebnih odnosov in spolnosti, med njimi psihologi, terapevti, socialni delavci in medicinske sestre.

Sodelujoči so v prvi točki ocenjevali dolžino spolnega akta od penetracije do ejakulacije in svoje seksualno zadovoljstvo. Kratko in sladko Dolžina seksa je znašala od ene do 30 minut. Pri tem so sodelujoči povedali, da je seks, ki traja manj kot dve minuti, prekratek tisti, ki traja pol ure ali celo dlje, pa predolg. Sprejemljiva dolžina se je gibala v intervalu od treh do sedmih minut, idealni spolni odnos pa naj bi trajal 13 minut.

Ideja o večurnem maratonu torej ni ne sprejemljiva in ne realna. Izkrivljena podoba Kot so v zaključku zapisali znanstveniki, so prav zmotne predstave o dolžini spolnega odnosa pogosto vir frustraciji in razočaranj, kar negativno vpliva na sam odnos in spolni akt.

»Ljudje imajo pogosto zmotno predstavo, da je seks na hitro slab in dolg spolni maraton dober. A prav to ne drži. Dober seks ni odvisen od dolžine, temveč od individualnih pričakovanj ljubimcev. Tudi hitri je lahko tisti, ki prebudi erotično moč in prinaša zadovoljstvo, vsekakor pa to ne velja za spolni odnos, ki traja dolge ure. V kolikor je sploh v realnosti mogoč,« so zapisali strokovnjaki.