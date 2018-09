To ga med seksom izdaja, da vas vara

Zdi se vam, da se z njim nekaj dogaja, in sumite, da je nezvest, a niste povsem prepričani, da je res tako. Obstaja nešteto znakov vedenja, ki več kot očitno nakazujejo, da vam v resnici natika rogove. Nekateri se razkrijejo tedaj, ko se strastem predajata vidva. Ob teh pozornost nedvomno ne bo odveč. Obvlada povsem nove poze in prijeme, ki jih prej nikoli ni Ko ga vprašate, od kod taka sprememba, ne poda jasnega odgovora ali navrže, da jih je videl v pornofilmu. V resnici se jih je naučil v drugi postelji. Izbira poze, kjer vas ne gleda v oči in ne more poljubljati na usta Tudi tedaj, ko vendarle vztrajate, da bi ga radi videli v obraz, miži ali vam ne nameni nobenega pogleda. Najbrž ga razžira krivda. Spremenil se je vajin seksi urnik Morda nenadoma seksata pogosteje, kot sta prej, ali se je spolnost povsem umaknila z vajinega dnevnega reda. Tretje možnosti ni. V prvem primeru ima občutek krivde, ki ga hoče tako premagati, v drugem pa gre vse skupaj pripisati dejstvu, da spolno energijo sprošča drugje. Vztraja, da spremenite nekaj pri sebi Da si pobarvate lase, drugače uredite intimno pričesko, oblečete bolj seksi perilo … V vas namreč išče trenutni nadomestek ljubice. Seks traja dlje Kar je mešanica dejstva, da ga spolno ne privlačite več, in tega, da se zabava tudi zunaj vajine postelje.