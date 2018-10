Tisoč parov je potrdilo: To je čas, ko je seks najpogosteje na urniku

Pravega ali napačnega časa za seks sicer ni, a vendarle obstaja dan, ki ga večina parov sprejema kot najprimernejšega za to prijetno dejavnost. Še več, raziskovalci so odkrili natančno uro, ko se ji predaja največ parov. S tem se je pozabavala spletna stran IllicitEncounters.com, njeni snovalci pa so zapisali, da največ parov seksa v soboto zvečer. Natančneje: ob 22. uri in 24 minut. Nobeno presenečenje Podatek sicer ne preseneča, saj je znano, da je za večino nedelja prost dan in da mnogi pari sobotni večer namenjajo romantičnemu razvajanju, pa naj bo to v obliki večerje, zmenka ali posedanja pred malimi zasloni. Študija, v katero je bilo vključenih tisoč parov, je razkrila še, da je sicer vzburjenje tako pri moških kot pri ženskah največje v soboto okoli 17. ure in 35 minut, a večina počaka pet ur, da poteši slo. Vpliva tudi letni čas Kar 42 odstotkov sodelujočih je priznalo, da je sobota najboljši dan za seks, medtem ko se je ponedeljek izkazal za najmanj primernega. Kot je še pokazala omenjena raziskava, spolni nagon niha tudi glede na letni čas. Kar 62 odstotkov parov je tako povedalo, da najbolj uživajo v seksu poleti, medtem ko jesen velja za najmanj seksi letni čas. Najljubši z vidika spolnih igric je le za štiri odstotke vseh, ki so sodelovali v omenjeni poizvedbi.