Tip moškega, ki v postelji ne razočara

Na univerzi Queensland so k sodelovanju povabili sto pripadnic nežnejšega spola, ki so odgovarjale na številna, z njihovim spolnim življenjem povezana vprašanja. Cilj študije je bil odkriti, kakšne odlike glede na izkušnje žensk premore najboljši ljubimec in s kakšnim moškim so najpogosteje deležne orgazmov. Kaj se je izkazalo? Na podlagi odgovorov sodelujočih so znanstveniki zaključili, da duhoviti, kreativni, pozorni in zvesti moški v postelji nudijo največ užitkov. Prav junaki, ki premorejo te kvalitete, so po mnenju žensk osredotočeni na njihov užitek, so se pripravljeni pogovarjati o njihovih željah in prioritetah ter veliko truda vlagajo v predigro. In kaj je za ženske še pomembno? To, da on lepo diši. Kaj pa zakon? Zanimivo je, da so prav to tudi lastnosti, ki pripadajo idealnemu soprogu. A ta vendarle potrebuje nekaj več, je dokazala belgijska raziskava, v kateri je sodelovalo 87 heteroseksualnih žensk, in velika večina je povedala, da je idealen soprog moški, ki na prvo mesto postavlja družino in ne poklicnega uspeha.



Po njihovem mnenju je družinski tip moškega tisti, na katerega se je mogoče vedno zanašati, svoji dragi stoji ob strani, se aktivno vključuje v družinsko življenje ter je zato nedvomno boljši soprog in oče od nekoga, ki na prvo mesto postavlja karierno pot. Poleg tega je po njihovem mnenju idealen zakonski partner moški, ki je družaben, pozoren in je pripravljen nesebično pomagati pomoči potrebnim. Videz ni na prvem mestu Da videz pri izbiri partnerja ne igra ključne vloge, je pokazala tudi v časopisu Psychological Science objavljena študija. V njej sodelujoče pripadnice nežnejšega spola so brez pomišljanja povedale, da je samozavesten moški povprečnega videza nedvomno primernejši kandidat za zvezo ali zakon kot nekdo, ki se ponaša z izjemno fizično privlačnostjo in veliko truda ter dela namenja svojemu zunanjemu videzu.



Skratka, še en dokaz, da zunanja podoba res ni ključen dejavnik privlačnosti. Vsaj ne v ženskih očeh.